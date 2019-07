Apeldoornse oudjes kunnen zwierend aan nieuwe kennissenkring werken

In oktober gaat Gouden Dans van start: een reeks danslessen voor zelfstandig wonende ouderen. Na 15 repetities volgt er een voorstelling. Weliswaar is dat het moment waar naartoe wordt gewerkt, maar de grootste waarde volgt misschien wel na afloop van het project. Want het hoofddoel is dat de deelnemers leeftijdgenoten ontmoeten en zo nieuwe sociale contacten opdoen, vertelt initiatiefnemer Liesbeth Osse. Het project heeft in een aantal plaatsen in Nederland al gedraaid.