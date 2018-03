Apeldoornse politici duiden machtswissel

Lijsttrekker Biharie: 'SP heeft vertrouwen terug moeten winnen'

12:36 ,,We zijn gisteravond redelijk lang in het gemeentehuis blijven hangen, maar echt champagne drinken hebben we niet gedaan. Daar zijn we de partij ook niet echt voor'', kijkt Sunita Biharie, lijsttrekker van de SP in Apeldoorn, terug op de avond van de gemeenteraadsverkiezingen. De partij maakt een comeback in de Apeldoornse gemeenteraad, en gaat van nul naar twee zetels.