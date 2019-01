Apeldoornse politiek neemt afstand van Nashville-verklaring

UPDATE IIApeldoornse politieke partijen maken morgenavond een statement tegen de omstreden Nashville-verklaring. Uitspraken die daarin vanuit streng-christelijke visie worden gedaan over onder meer huwelijk, homoseksualiteit en man-vrouw verhoudingen worden door de gemeenteraad niet onderschreven, stellen tien van de dertien raadsfracties in een persverklaring. Vertegenwoordigers van deze fracties lezen morgenavond voor de politieke markt een verklaring voor waarin ze afstand nemen van de Nashville-verklaring.

Het gaat om vertegenwoordigers van SP, VVD, PvdD, CDA, Groen Links, D66, ChristenUnie, 50Plus, PvdA en VSP. De namen van de SGP, Gemeentebelangen en Lokaal Apeldoorn ontbreken onder het gezamenlijke persbericht.

Lokaal Apeldoorn

Dat betekent niet dat Lokaal Apeldoorn het eens is met wat er in de Nashville-verklaring staat, zegt fractievoorzitter Peter Messerschmidt. ,,We hebben lang en breed afgewogen of we aan deze verklaring moeten meedoen. Je zou kunnen zeggen dat dit niet iets is dat lokaal speelt maar dat is niet de hoofdafweging’’, zegt hij. ,,Dat is voor ons: je moet leven en laten leven. De partijen die zich nu tegen deze verklaring uitspreken doen het zelfde als wat ze anderen verwijten. Iedereen mag in onze ogen zijn wie hij is en dat uitdragen. Zoals er verenigingen zijn met louter homo's zijn er ook geloofsgemeenschappen die een mening zoals in de Nashville-verklaring uitdragen. Geen van beide willen wij uitsluiten.’’

SGP

Dat de Apeldoornse SGP-fractie zich niet bij de andere fracties aansluit is omdat de partij het eens is met de inhoudelijke intentie van de Nashville-verklaring ten aanzien van relaties en seksualiteit. ,,De SGP-fractie heeft er nooit een geheim van gemaakt hoe ze vanuit de Bijbel over relaties en seksualiteit denkt’’, aldus fractievoorzitter Henk van den Berge. Dat de Nashville-verklaring voor commotie heeft gezorgd ‘begrijpen en betreuren we echter', zegt hij.

,,Het Nashville-document heeft volgens ons te weinig een goede, bewogen toonzetting naar mensen met een homoseksuele gerichtheid en zij die te maken hebben met genderisme’’, aldus Van den Berge. ,,Wij wijzen mensen niet af, want naastenliefde en barmhartigheid zijn kernnoties in de Bijbel. Ook staan er begrippen in de verklaring die voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. Daaruit zou niet afgeleid mogen worden dat homo’s en transgenders hun gerichtheid niet mogen accepteren en dat je van homoseksualiteit kunt genezen.’’

De SGP vindt alle commotie uiterst triest, zegt Van den Berge, ,,vooral voor de personen die zich door deze verklaring gekwetst voelen. Niemand mag zich in Apeldoorn buitengesloten of onveilig voelen. Verschil in opvattingen zal blijven bestaan en is ook legitiem. Die verschillen mogen er zijn en uitgesproken worden. Dat is een grondwaarde voor een volwassen democratie. Tegelijk kiest ook de SGP in Apeldoorn voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en voor een inclusieve samenleving, waar ieder mens erbij hoort en zich thuis mag voelen.’’

Gemeentebelangen