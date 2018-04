Apeldoornse politiek roert zich opnieuw in zaak om uit huis gezet gezin

Zuurstofflessen

Zo vraagt de partij of er bij deze huisuitzetting wel of geen overleg is geweest met een arts. Volgens woningcorporatie de Woonmensen was er geen medische reden voor een speciale aanpak, maar de SP wil weten op basis van welke gegevens de conclusie is getrokken. In haar vragen aan het college schrijft de SP dat de mannelijke bewoner een groot aantal zuurstofflessen in huis had. 'Ondeskundig gebruik van deze cilinders levert een groot gevaar voor de omgeving. Was de brandweer op de hoogte van het feit dat in deze woning zuurstofcilinders waren opgeslagen? Was er toezicht op het verwijderen van deze explosieve materialen?'