Apeldoornse politiek verzet zich tegen plan voor betaald parkeren in Veluwse natuur

Veluwse politiek hekelt plan om geld te vragen voor parkeren in de natuur: ‘We zijn geschrok­ken’

12 maart Het voornemen om parkeergeld te heffen in de Veluwse natuur, is de lokale politiek in het verkeerde keelgat geschoten. In meerdere Veluwse gemeenten trekken partijen aan de bel en vragen hun college van B en W om opheldering. ‘We zijn geschrokken van deze voorstellen’.