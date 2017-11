Apeldoornse politiek wil andere datum referendum sleepwet

Aantasting verkiezingen

Een meerderheid in de Apeldoorns gemeenteraad vindt dat een slechte zaak. In een brief aan de Referendumcommissie dringen acht partijen erop aan een andere datum te kiezen. 'Het is wellicht om financiële en organisatorische redenen handig het referendum en de gemeenteraadsverkiezingen op dezelfde dag te organiseren. Echter, ons belangrijkste bezwaar is dat het referendum over een ‘landelijk’ verkiezingsthema de lokale democratie niet zou mogen aantasten. We voorzien dat de gemeenteraadsverkiezingen te veel worden beïnvloed door het onderwerp van het referendum, doordat de debatten in de media en sociale media in beslag worden genomen door het referendum-thema. Bij lokale verkiezingen behoort het over lokale thema's te gaan, en niet over een wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.'