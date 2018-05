Apeldoornse Prins wethouder in Losser

Politieme­de­wer­ker verdacht van alcohol achter het stuur: buiten functie gezet

17:54 Een medewerker van de politie Oost-Nederland is op non-actief gezet. De medewerker wordt ervan verdacht dat hij in privétijd meerdere keren onder invloed van alcohol achter het stuur heeft gezeten en mogelijk onder invloed op de werkvloer was. De politie heeft een onderzoek ingesteld.