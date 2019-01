Apeldoornse psycholoog betast stiefzoontjes, OM eist werkstraf en beroepsverbod als hij opnieuw in de fout gaat

Hij ging nog even de slaapkamer van zijn stiefzoontjes (11 en 9) in om een nachtkus te geven en streelde ze vervolgens over hun geslachtsdeel. ,,Onbegrijpelijk deze feiten’’, reageerde de officier van justitie vandaag in de rechtbank in Zutphen. De 57-jarige Apeldoorner weet namelijk hoe kwetsbaar kinderen kunnen zijn: hij is psycholoog. Het OM wil dat de man een beroepsverbod krijgt.

,,Deze feiten zijn gepleegd door een man op leeftijd met een rijke levenservaring, met een bovengemiddelde intelligentie, kijkend naar zijn beroep. Een man die weet hoe kwetsbaar kinderen kunnen zijn en weet wat de gevolgen kunnen zijn van deze feiten. En toch beging hij deze misstap.’’ Het OM heeft het over een misstap in de privésfeer.

De Apeldoorner weet inderdaad wat de gevolgen zijn; hij vertelde de rechtbank dat hij op zijn twaalfde seksueel is misbruikt. Hij schetste de context waarin hij deze fout beging: een streng gereformeerde opvoeding waarin nooit over emoties werd gepraat, hoge werkdruk en te veel eisen aan zichzelf stellen. ,,Ik was mezelf niet meer, ik raakte in verwarring, ik werd onverschillig. Ik ging bijna kopje onder. Het was een soort hogedrukpan, daar is in die richting (het betasten van de kinderen, red.) de druk ontsnapt.’’

Onderbroek

De jongste stiefzoon verklaarde ook dat hij in zijn onderbroek was geweest, maar dat ontkende de verdachte stellig. Uiteindelijk besloot de officier van justitie dat dit deel van de tenlastelegging niet kan worden bewezen.

De jongens vertelden vrijwel direct aan hun moeder wat er was gebeurd en zij confronteerde hem hiermee. ,,Mijn eerste opwelling was ontkennen, maar dat voelde al snel daarna zo slecht naar de kinderen.’’ Hij bood later die week zijn excuses aan aan zijn toenmalige vriendin en de kinderen.

De Apeldoorner zocht hulp en is nog onder behandeling en gebruikt medicatie voor depressieve gevoelens. Ook is hij- op eigen initiatief - helemaal gestopt met het behandelen van kinderen. Zijn behandelaar en de Reclassering zijn allebei van mening dat de kans op herhaling klein is.

Beroepsverbod

Het Openbaar Ministerie eiste 160 uur werkstraf, drie maanden celstraf voorwaardelijk en koppelde een beroepsverbod aan de proeftijd.

,,Voegt het nog iets toe om meneer vier weken papier te laten prikken? Nee, het is het OM te doen om het beroepsverbod’’, zei de advocaat van de Apeldoorner. Tegen zijn cliënt is overigens geen aangifte gedaan. De psycholoog behandelt geen kinderen meer, maar als hij een beroepsverbod krijgt kan hij überhaupt zijn functie niet meer uitoefenen. Omdat hij zich dan niet meer kan inschrijven in het noodzakelijke BIG-register.

Verliezers

,,Dit is een zaak met alleen maar verliezers. En met grote consequenties voor de jongens, getuige de verklaring van hun vader. Toch is er één verschil: die jongens valt niets te verwijten en meneer valt alles te verwijten’’, zei de officier van justitie.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.