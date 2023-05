Apeldoornse Quillian (18) nieuwe mbo-ambassadeur

Reparatie waterlei­ding Apeldoorn laat op zich wachten: de bovenbuur­man is met vakantie

Voor even was de naam van de zaak best toepasselijk: de horecazaak OOPS! op het Stationsplein in Apeldoorn stond zondagavond blank na een leidingbreuk. De schade is aanzienlijk. ,,Ik schat wel boven de 10.000 euro.’’