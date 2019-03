Apeldoornse raad wil grotere rol in controle en oplossen financiële problemen bij de brandweer

Dus dát zingen ze: Matthäus Passion met 'boventite­ling' in Apeldoorn

11:07 De Matthäus Passion: een muziekstuk dat in de aanloop naar Pasen elk jaar zalen vol mensen ontroert. Maar dat wat betreft sommigen ook nauwelijks te volgen is. Het Bachkoor Apeldoorn probeert daar dit jaar iets aan te doen, via Nederlandstalige 'ondertiteling' in de concertzaal.