Apeldoornse recreatiegigant barst van de ambitie: EuroParcs wil grootste van Europa worden

Onweersbui­en en lokaal veel regen in Oost-Nederland, rijstroken op A1 afgesloten

24 juli Zware regen- en onweersbuien zorgen op meerdere plekken voor overlast in Oost-Nederland. Midden in een bui is op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn een auto in de vangrail gekomen. Twee rijstroken zijn daardoor rond 22.00 uur afgesloten.