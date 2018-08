Apeldoornse rijschool De Weerd in andere handen

Maatregel tegen 'overlastou­ders': parkeren basis­school Hertog van Gelre in Apeldoorn mag niet meer

16:21 Een verbod op stilstaan en parkeren in de Morellenlaan moet verkeersoverlast in de straat tegengaan. Ouders die hun kinderen naar basisschool Hertog van Gelre in Apeldoorn brengen, parkeren vaak in de doodlopende straat. En dat veroorzaakt opstoppingen.