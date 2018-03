Apeldoornse Rishanthalia (10) danst dankzij Stichting Leergeld

Rishanthalia danst al sinds haar derde. ,,Op die leeftijd hield ik al van klassieke muziek. Als ik niet meer zou kunnen dansen, zou ik heel verdrietig zijn.'' Rishanthalia's dansdroom wordt grotendeels betaald door vrijwilligersorganisatie Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst. Deze week is het De Week van het Geld. Ook basisschool De Diamant in de wijk Zuidbroek doet daaraan mee. Als ambassadrice van stichting Leergeld heeft Rishanthalia samen met wethouder Johan Kruithof woensdagochtend voorlichting gegeven.

Stichting Leergeld heeft een spreekbeurtpakket ontwikkeld, waarmee kinderen meer over geld leren. ,,Wij willen alle kinderen mee laten doen. Dat is ons motto en de reden dat we hier op school zijn'', zegt Hiske van den Heuvel, voorzitter van Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst.