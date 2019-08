Apeldoornse Romy uit Utopia mikt op nieuwe reallifesoap met haar geliefde Cemal: ‘We werken aan onze droom’

Je zat van maart 2016 tot 22 mei 2018 in Utopia, een reality programma waar mensen bouwen aan hun ideale samenleving. Wat is er daarna allemaal gebeurd?

,,In Utopia ben ik verliefd geworden op medebewoner Cemal. We hebben eerst ons leven buiten Utopia 1 opgebouwd. We zijn in Haarlem gaan samenwonen. Als oud-Utopianen waren we interessant voor de media, dat werd steeds iets minder. Ik heb vijf maanden in een call-centrum gewerkt, tot ik werd gebeld door producent Maurice Vollebregt. Hij zag in mij de ideale presentatrice voor Huisdieren tv, een nieuw programma dat vanaf 21 september op de zaterdag- en zondagmiddag op SBS6 is te zien. Het is nu afwachten hoe de reacties van de kijkers straks zullen zijn.’’