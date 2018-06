Apeldoorner William Huizinga, weerman van RTL, probeert vandaag zo efficiënt mogelijk te rijden in een auto op waterstof. Tijdens de Charity Mobility Challenge, die vanmorgen vroeg begon in Apeldoorn, beantwoordt hij telefonisch vragen met zijn handen aan het stuur.

Heb je hem al lekker op zijn staart getrapt?

Huizinga: ,,Nee, ik ben niet aan het racen, want het moet zo efficiënt mogelijk. Dus niet alleen snel, maar vooral zuinig. Het wordt trouwens nog een uitdaging om tijdig te tanken. We rijden nu in Groningen en hier zijn nog geen waterstofpompen voor particulieren. Die staan alleen in Arnhem, Rhoon en Helmond. Gelukkig zit Arjan de Putter naast mij, een specialist op dit gebied. Hij weet als geen ander waterstofpompen van gemeentes en bedrijven te vinden.''

Waarom waag jij je aan deze Challenge?

,,Om te beginnen ben ik gevraagd om met de startvlag te wapperen en deel te nemen. De opbrengst gaat naar een goed doel: Stichting Present Apeldoorn, die 25 kinderkamers opknapt bij de armste gezinnen uit de stad. En vanuit mijn werk als weerman vind ik het belangrijk om aandacht te vragen voor duurzaam rijden.''

Pleeg jij als weerman buiten in de regen te douchen?

,,Nee, maar ik verspil ook zeker geen kwartier water en elektriciteit. Het blijft doorgaans bij inzepen en afspoelen. En onze tubes tandpasta knijpen we tot op de bodem uit.''

Knijpen we de fossiele brandstoffen tot ver onder de bodem uit of kunnen de buren binnenkort een waterstofauto in de straat verwachten?

,,De eerlijkheid gebiedt mij te erkennen dat ik altijd fossiele brandstoffen heb verbruikt. We rijden in een Renault Scenic. Een wat grotere auto, want we moeten er drie kinderzitjes in kwijt. Maar ik overweeg zeker om op duurzaam over te schakelen. Deze waterstofauto rijdt in één woord fantastisch. De prijs vind ik nog wel een probleem en het geringe aantal pompen maakt de zaak er ook niet makkelijker op. Maar ik begrijp van Arjan dat er snel nieuwe bij komen.''

Wat is het mooiste weer om auto te rijden?

,,Tja, dan denken we al snel aan droog weer en een zonnetje erbij. Een cabrio staat hoog op mijn lijstje. Om precies te zijn: een Saab. Nee, dat is qua uitstoot zeker geen milieuvriendelijke auto. Maar die hobby laat ik mij niet ontnemen. Hij is niet bestemd voor dagelijks gebruik.''

Verder nog bijzonderheden te melden?