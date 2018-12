Apeldoornse schaakclubs slaan handen ineen

Verdachte overval snackbar Charly in Apeldoorn houdt kaken op elkaar

28 december De 37-jarige Ricardo ten H. uit Apeldoorn heeft nog niks losgelaten over de gewelddadige overval op cafetaria Charly Eglantier in Apeldoorn, waarvan hij wordt verdacht. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Dat werd vrijdag duidelijk tijdens een zogeheten pro forma-behandeling in de rechtbank in Zutphen.