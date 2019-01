Apeldoornse schaatsclub houdt de moed er na tegenvaller in

Halverwege de middag schatte hij de kans nog op tachtig á negentig procent. Maar toen hij even later poolshoogte had genomen op sportpark De Voorwaarts, moest hij dat toch wat naar beneden toe bijstellen. Er stonden plassen met water op de geplaagde baan. ,,Haal er maar een paar procentjes af. Maar we houden de moed erin. We gaan vanavond vrolijk door waar we gisteren mee begonnen zijn: ijs maken.”