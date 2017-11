Apeldoornse school veilig verklaard, leerlingen Kosmos morgen weer les

De Kosmos is een van de scholen die na 2000 zijn gebouwd met toepassing van breedplaatbetonvloeren. Die lagen ook in de parkeergarage in Eindhoven die eerder dit jaar instortte. De gemeente bleef gisteren met teveel vragen zitten over de constructie bij de Kosmos. Op grond van instructies van het ministerie is het advies dan direct tot sluiting over te gaan. Inmiddels is er alsnog duidelijkheid, aldus Leerplein055: de toegepaste constructie geeft geen veiligheidsrisico's.