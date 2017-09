Apeldoornse school voelt met ouders de pijn van 'chaos bij vervoerscentrale'

Geen partij

,,Tot nu toe hebben we ons als school in deze situatie wat op de achtergrond gehouden, omdat we officieel geen partij zijn. Dit is iets tussen ouders en PlusOV of de gemeente. Maar we staan als school inmiddels ook met de rug tegen de muur, we hebben er heel veel last van'', laat Marjanne Heijting, directeur van de Zonnehoek weten. ,,Net als de ouders merken wij ook dat er telefonisch geen doorkomen aan is. Als school willen we nu laten weten dat we achter de ouders staan en waar mogelijk ons inzetten zodat partijen tot een oplossing komen."