Apeldoornse school wordt één nacht lang een hotel

Compleet hotel

Alle 38 lokalen van de school worden omgevormd tot hotelkamers. ,,Ook hebben we een paar kantoren die omgebouwd worden. Maandagavond checken de mensen in, en dan worden ze door leerlingen en leraren naar hun kamer gebracht. We zetten ook wat eten en drinken op de hotelkamer neer en 's avonds is er nog een programma. We spelen een compleet hotel na met z'n allen'', vertelt Van der Haar. Eén ding is wel anders dan in een echt hotel, de gasten moeten namelijk hun eigen 'bed' meenemen naar het hotel.