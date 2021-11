Apeldoornse ‘Silo’ telt 24 appartementen en moet sluitstuk worden van het Havenpark

Scooterrij­der gewond na botsing met auto in Apeldoorn

Een scooterrijder in Apeldoorn is zondagmiddag naar de spoedeisende hulppost gebracht, nadat een automobilist hem over het hoofd zag. De twee voertuigen knalden tegen elkaar aan. Daarbij raakte de scooterbestuurder gewond.

14 november