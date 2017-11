Apeldoornse singer-songwriter neemt met popkoor Serious Request-song op

Met de ‘demo van de dag’ geeft NPO 3FM de mogelijkheid aan bands, koren en zangers of zangeressen om gedraaid te worden op de radiozender. Tijdens de actieweek, van 18 tot en met 24 december, bepaalt de hoogste opbrengst dagelijks welk liedje dagwinnaar wordt en daarmee te horen is tijdens 3FM Serious Request.

Beste singer-songwriter van Nederland

De Apeldoornse singer-songwriter Reitse Giesbers, die te zien was in ‘de beste singer-songwriter van Nederland’, schreef het nummer ‘Pieces’ (Let’s bring them together’) speciaal voor 3FM Serious Request. Samen met het Apeldoorns Popkoor dook hij de studio in om het nummer op te nemen voor de stille ramp. Het lied is geproduceerd en gearrangeerd door Evert Abbing (producent van onder andere Lois Lane, van Dik Hout, Marco Borsato).