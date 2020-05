Apeldoornse slachterij Vion zet vanaf morgen touringcars in: ‘Dat is goed, maar te laat’

video + update Burgemees­ter Ton Heerts over sluiting slachterij Apeldoorn: ‘Vertrouwen weg in Vion’

18:38 Slachterij Vion in Apeldoorn is per direct afgesloten. Eerder op de dag zijn achttien busjes met arbeidsmigranten aangekomen bij het slachthuis. De medewerkers waren op een onverantwoorde manier vervoerd. Zij zouden te dicht bij elkaar in de busjes hebben gezeten, zo meldt een woordvoerder van het ministerie van Landbouw.