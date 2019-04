Apeldoornse sloddervos heeft 20 procent kans dat verloren voorwerp via gemeente terug komt

Aanleg glasvezel­net begonnen: Snel internet voor heel Apeldoorn

6:39 De kogel is door de kerk, zegt wethouder Wim Willems: het hele binnenstedelijke netwerk van Apeldoorn krijgt snel internet. Nadat gisteren de eerste schop de grond in ging voor de aanleg van glasvezel in Anklaar, wordt nu doorgepakt, zegt Willems. Ook de rest van de stad volgt.