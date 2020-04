Apeldoornse sportclubs gaan creatief om met kantinevoorraad

,,Nee, het water staat ons nog niet aan de lippen. Alleen missen we wel zo drie maanden kantineomzet", zegt ZVV'56-voorzitter Marco Piket. De club is druk bezig met het verkopen van de voorraad uit de kantine. Het geld moet een beetje helpen in deze onzekere tijd. ,,Het is geen handeltje. De verkoopprijs is de inkoopprijs plus btw. We hebben geld betaald voor de spullen en proberen er op deze manier af te komen. Weggooien is zonde."