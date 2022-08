Apeldoornse sporthallen langer dicht voor sporters wegens grote nood rond opvang Oekraïners

En tóch wordt gegokt op sluiproute door Hoenderloo, bij afsluiting A50: ‘Ja, hallo, en nu dan?’

,,U mag hier echt niet in, meneer. Twee weken lang, ja. Ik kan het ook niet helpen.” De verkeersregelaar bij de Delenseweg is de gebeten hond bij automobilisten, nu de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn afgesloten is. Toch wordt stiekem geprobeerd om de sluiproute via Hoenderloo te nemen. En dat leidt soms tot frustraties...

7 augustus