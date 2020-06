Apeldoornse sprintster Marije van Hunenstijn (25) snakt weer naar wedstrijden

Zeker toen duidelijk werd dat de Spelen van Tokio door het coronavirus met een jaar werden uitgesteld. Aan de ene kant was Van Hunenstijn enorm teleurgesteld. ,,Ik was er al een flinke tijd mee bezig, was me helemaal aan het voorbereiden op de Olympische Spelen. Als dat dan niet doorgaat, hakt dat er wel even in natuurlijk. Al is de reden waarom duidelijk en begrijpelijk. Maar als je fit bent en in vorm wil je dat als atleet door kunnen zetten.”