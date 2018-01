Apeldoornse stadhuis-voorvechter Ans Plessius (91) overleden

Plessius was gedurende de gehele jaren tachtig van de vorige eeuw fractievoorzitter van de VVD in de Apeldoornse gemeenteraad. Toen de zeven jaar durende stadhuisoorlog (1986-1993) zijn hoogtepunt bereikte, kreeg Ans Plessius het bijzonder moeilijk.

Revolutie

Binnen liberaal Apeldoorn brak een revolutie uit die zijn weerga niet kende, herinnert oud-Stentor-verslaggever Arnold Zweers zich. Het verzet tegen de stadhuisbouw - die PvdA en VVD uiteindelijk met een nipte meerderheid van één stem doorzetten - laaide ongekend hoog op. ,,Ans Plessius vond op zeker moment tientallen hondendrollen op haar deurmat, daar gedeponeerd door basisschoolkinderen in opdracht van hun juf die zich had aangesloten bij het anti-stadhuisfront.''

Boek over Apeldoorn

Plessius’ was vorig jaar nog aanwezig bij de presentatie van het boek ‘Stiekem trots op Apeldoorn’, waarin onder meer uitgebreid op de 'stadhuisoorlog' wordt ingegaan. Op de vraag daar of het haar waard was geweest, de bedreigingen die ook haar ten deel waren gevallen en haar politieke val die weldra was gevolgd, antwoordde Ans Plessius: ‘Welnee, nog steeds sta ik vierkant achter het besluit van toen, dat stadhuis staat hier prima.’

Woensdag wordt Ans Plessius in haar geboorteplaats Amsterdam begraven.