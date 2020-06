Apeldoornse stichting die miljoenen claimde bij Hans Wiegel failliet verklaard

De Apeldoornse stichting Claimstichting Bouwstate V is failliet verklaard. De stichting liet enkele jaren geleden beslag leggen op twee huizen van VVD-coryfee Hans Wiegel en claimde tien miljoen euro van hem en vastgoedondernemer Jonald Bouwhuis uit Apeldoorn. De Hoge Raad stelde het tweetal vorig jaar in het gelijk en zette daarmee een punt achter de kwestie.

Het beroep van de Claimstichting Bouwstate V werd vorig jaar in maart verworpen en de stichting werd veroordeeld in de kosten van het geding in cassatie. Het is niet duidelijk wat nu tot het faillissement van de stichting heeft geleid. De Apeldoornse advocaat Rob Klein is aangesteld als curator in het faillissement, maar was tot nu toe niet bereikbaar voor een nadere toelichting.

De kwestie draaide om een groep van zo’n zestig beleggers die investeerden in vastgoedfondsen van Bouwhuis. Maar eind 2009 kwamen die fondsen in financiële problemen en sindsdien werd er geen rente meer uitgekeerd. De investeerders verzamelden zich in de stichting en die verweet Hans Wiegel te hebben gefigureerd in een reclamespotje van Bouwhuis. Ze lieten conservatoir beslag leggen op twee huizen van Wiegel.

Boek