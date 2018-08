Apeldoornse Stichting Dierenhulp blij met ambassadrice Kim Feenstra

Nadat luchtvracht van zijn vrijwilligersorganisatie in 2008 misbruikt werd door drugshandelaren en een van zijn dierenartsen in Venezuela in 2014 werd vermoord, zijn er voor Vos betere tijden aangebroken in het Caribisch gebied.

Sterilisatie

Stichting Dierenhulp castreert en steriliseert dieren op onder andere de Nederlandse Antillen en Costa Rica. ,,Met elk dier dat je steriliseert voorkom je dat er acht geboren worden'', legt Vos uit. ,,Die acht zijn in het eerste jaar ook alweer geslachtsrijp, dus die brengen er dan ook weer acht voort. Dan praat je over vijfhonderd dieren in het tweede jaar. Dat gaat hard. Wij willen voorkomen dat er dieren geboren worden die toch geen kans hebben.''

Al 22 jaar heel druk

In 22 jaar heeft de Stichting meer dan tienduizenden dieren gesteriliseerd en gecastreerd. ,,Met mij gaat het gelukkig heel goed. We zijn druk. Heel druk. Zoals we al 22 jaar heel druk zijn'', zegt Mark Vos met een lach. Tien jaar geleden heeft de geboren en getogen Apeldoorner zijn stad ingeruild voor Brabant, maar Vos wordt 'helemaal vrolijk' als hij de bossen van Beekbergen inrijdt. ,,Als je er woont zie je het niet en als je weg bent dan mis je het. Maar Brabant heeft zijn eigen dingetjes. Overal vind je wat, zoals mijn moeder altijd zei.''

Dierenbeschermingswet

Gemiddeld drie keer per jaar gaat Vos voor een tot drie weken richting Caribisch gebied. ,,Het moet wel zin hebben om te gaan. Het mag niet zo zijn dat ik voor de zon even die kant op ga.'' Dierenhulp heeft de afgelopen jaren niet stilgezeten. De Stichting is hard bezig om een dierenbeschermingswet op de Nederlandse Antillen van de grond te krijgen.

,,De Nederlandse Antillen horen bij het koninkrijk Nederland. Er zijn Nederlandse ambtenaren, ze spreken de Nederlandse taal en er is Nederlandse wetgeving. Alleen een ding is er niet en dat is een dierenbescherming.''

Korpschef

Afgelopen dinsdag ontving Vos een brief van de korpschef van Bonaire. ,,De korpschef is het volledig met ons eens en heeft ons zijn steun toegezegd. Het zijn namelijk ook Nederlandse dieren.'' Bij Kamervragen over het ontbreken van een dierenbescherming op de Nederlandse Antillen heeft minister Grapperhaus volgens Vos doorverwezen naar de eilanden zelf. ,,In Europees Nederland krijg ik het niet uitgelegd dat die dieren daar geen enkele bescherming genieten, waarbij ministers graag af- en doorschuiven'', zegt Vos. ,,Dus hier gaan we volop mee door. We zijn heel hard bezig een dierenbeschermingswet op de Nederlandse eilanden te krijgen.''

Leuke dingen

Naast Joke Bruijs, Carlo Boszhard en zanger Dick Rienstra voegt ook Kim Feenstra zich bij de lijst van ambassadeurs. Vos: ,,We weten dat Kim een enorme dierenvriendin is en dat ze al langere tijd op zoek was naar iets waar ze zich voor kon inzetten. Wij hebben contact met haar gezocht en toen bleek dat wij heel veel raakvlakken hadden.''

Feenstra heeft in haar functie als topmodel over de hele wereld gereisd. ,,Ze heeft heel veel dierenellende gezien. We gaan binnenkort om de tafel zitten om wat dingen uit te werken. Er gaan leuke dingen gebeuren, maar dat mag ik nog niet vertellen.''

De castratiedoelen van de Stichting voor dit jaar gaan 'zeker gehaald worden'. ,,Driehonderd dieren op Bonaire, meer dan 1600 op Curaçao en nog een stuk of driehonderd in Costa Rica'', zegt Vos trots.