Apeldoornse stichting hoopt op Duitse jongeren bij herdenking 17 april

De bevrijding van de Duitse stad Düsseldorf kent bijzondere overeenkomsten met die van Apeldoorn, zo ontdekte Simon Boon, voorzitter van Gelre Association. Düsseldorf is op 16/17 april bevrijd van de nazi-overheersing: op dezelfde dag als Apeldoorn. En frappant genoeg op bijna dezelfde wijze. In Apeldoorn zochten verzetsmensen contact met de geallieerden om ze te vertellen dat er nagenoeg geen Duitse tegenstand meer zou zijn. En dat een groot offensief, met alle mogelijke gevolgen van dien, dus niet nodig was. In Düsseldorf was een groep mensen actief die anti-nazi waren. Zij vertelden het oprukkende Amerikaanse leger dat er geen noemenswaardige Duitse reactie te verwachten was. Beide steden zijn uiteindelijk nagenoeg geweldloos ingenomen.

Uitwisseling

Onlangs heeft Boon met anderen een bezoek gebracht aan Düsseldorf. De Apeldoornse delegatie werd meteen uitgenodigd om de plaatselijke herdenking van de bevrijding dit jaar mee te vieren. De contacten hebben geleid tot een uitwisselingsprogramma. Een aantal leerlingen (klas 3) van Veluws College Mheenpark gaat vanaf september drie keer naar de Duitse stad, andersom komen scholieren uit Düsseldorf naar Apeldoorn, bevestigt het Mheenpark. De insteek van Gelre Association is zo'n bezoek aan Apeldoorn ook op 17 april 2020 te laten plaatsvinden.

‘Daders’

Volgend jaar wordt in heel Nederland de bevrijding groots herdacht. Wat betreft de stichting een uitgelezen moment voor nader contact en om te leren wat Duitse jongeren bezighoudt. ,,In de kijk op de oorlog zijn Duitsers voor sommige Nederlanders traditioneel ‘de daders’. Maar wat is hun geschiedenis? En wat betekenen de verhalen van toen voor de overeenkomsten die we vandaag hebben? Dat is waar een herdenking om gaat: verhalen doorgeven en elkaar verstaan. Ons verdiepen in de voorwaarden voor vrede en vrijheid. En dan kom je uit bij de vraag hoe internationale samenwerking er uitziet, dat je ook de wereld van nu leert kennen.’’

Gevoeligheid

In meerdere plaatsen in Nederland zijn al eens - of vaker - Duitsers aanwezig geweest bij een bevrijdingsherdenking. In Apeldoorn was dat, voor zover bekend, nog niet eerder officieel het geval. Boon heeft geen idee of er hier nog enige gevoeligheid over bestaat. ,,Wij denken in elk geval dat er een momentum is dat we kunnen benutten.’’ Apeldoorn is net toegetreden tot een samenwerkingsverband van een aantal plaatsen in Gelderland en Duitsland, inclusief Düsseldorf.

De Vereniging Oud Apeldoorn, die de herdenking op 17 april organiseert, kon nog niet reageren op het initiatief.