Apeldoornse Stichting Uitgestelde Kinderfeestjes gaat verder als Stichting Kinderfeest

Politiek in achterka­mer­tjes? Alertheid in Apeldoorn en Epe bij invoering nieuwe wet

Komt het wel goed met de openheid en de openbaarheid bij de gemeente? Een paar maanden voordat er een nieuwe wet in werking treedt, zijn politieke partijen in Apeldoorn en Epe daar niet gerust op. Maakt Apeldoorn daar wel genoeg werk van, willen meerdere partijen van het gemeentebestuur weten. En in Epe: gaan gesloten deuren daar toch weer open?

14 februari