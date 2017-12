Apeldoornse stichting zamelt duizenden knuffels in voor Oekraïense kinderen

Daklozen boffen met slechte weer: Top diner

15:34 Apeldoornse dak- en thuislozen hebben veel last van de sneeuwval, dat brengt ze maandag een geluk bij een ongeluk. Bij De Keizerskroon was een diner voor honderd personen in voorbereiding toen in de loop van de ochtend vanwege de weersomstandigheden een annulering binnen kwam.