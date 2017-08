Apeldoornse stuntman in Hollywoodfilm

In de grootse Hollywoodfilm, met hoofdrollen voor Ryan Reynolds en Samuel L. Jackson, is Eleveld enkele keren vluchtig te zien. Soms in een bijrolletje, maar veel vaker als stuntman. Zo wordt hij de ene keer aangereden door een motor en crasht Eleveld even later in de film met een Porsche Cayenne tegen een BMW.

Eleveld is al weer zo’n vijftien jaar stuntman. Zo werkte hij al samen met de inmiddels overleden Michael Clarke Duncan, bekend van ‘Green Mile’, in de film George and the Dragon’. ,,Ik ben altijd al een avonturier geweest”, zegt Eleveld. Maar dat hij altijd al stuntman wilde worden? Nee, dat niet. ,,Het begon als een geintje in 2001. Via het programma ‘Yorin Stuntsschool’ kwam ik bij de stuntacademy in Australië, waarna het snel ging. Ik ben er toen langzaamaan ingerold. Een Apeldoornse boerenlul in een Hollywoodfilm. Fantastisch, toch?”