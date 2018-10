Apeldoornse stylistes heersen wereldwijd

Nushka Barbosa won in de categorie 'new talent', voor jonge, creatieve stylisten met minder dan vijf jaar professionele ervaring. Roos Topley won in de categorie 'creative', voor creatieve stylisten met meer dan vijf jaar professionele ervaring. Lieke Nijenkamp won in de category 'partner', voor stylisten die de afgelopen twee jaar of nu werkzaam waren voor Goldwell bij shows of seminars.