Apeldoornse techneuten hopen op tijdelijk plezier met eigen mini-satelliet

Postzegel

Dat Apeldoornse netwerk krijgt nu vermoedelijk een tijdelijke uitbreiding naar de ruimte. De LoRa-groep wil aanhaken bij een project dat iedereen de mogelijkheid geeft een mini-satelliet even rond de aarde te laten zweven. In feite gaat het om niet meer dan een printplaat met wat elektronica erop, ter grootte van een flinke postzegel (3,5 bij 3,5 centimeter). Daarvan gaan er vele in een iets grotere satelliet. Dat apparaat wordt gelanceerd en laat in de ruimte, op ongeveer 250 kilometer hoogte, de satellietjes ontsnappen. Apeldoorn in Data wil nu een van die ‘postzegels’ kopen. Die kan dan hetzelfde soort gegevens als op aarde gemeten worden, in de ruimte registreren. En die naar het Apeldoornse netwerk sturen.

Koopje

Je eigen satellietje laten meevliegen kan al voor zo'n 300 euro. Dat lijkt een koopje, maar er is een duidelijk nadeel: de printplaatjes blijven een maand of drie in de ruimte; daarna zakken ze in de dampkring van de aarde waar ze zullen verbranden. Dan nog is het moeite waard, zegt Frank Woutersen namens Apeldoorn in Data. ,,We zijn nu aan het kijken of we mensen enthousiast kunnen krijgen om een paar tientjes in de pot te doen om gezamelijk dit avontuur aan te gaan.’’

Wanneer de lading satellieten de lucht in gaat, is nog niet bepaald.