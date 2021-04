Apeldoornse tennisclubs willen ouderen de baan op krijgen

update Twee keer op een middag is het boem in Beem­te-Broekland: ongevallen op Waterweg en Ramsbrug

13 april In korte tijd volgden vanmiddag twee ongevallen op elkaar in Beemte-Broekland. Eerst was het raak aan de Waterweg, waar een scooterrijder niet lekker werd en ten val kwam. Even later kwamen een motorrijder en een fietser met elkaar in botsing op de Ramsbrug.