Apeldoornse tenniskampioenschappen gaan vrijdag van start

Bij de heren is Roelof Ameshoff favoriet om de hoogste categorie, de HE2, wederom op zijn naam te schrijven. Vorig jaar won hij op TC Kerschoten in een fraaie finale van Gerben Bouwman. Bij de dames speelt titelverdedigster Manon de Rijk dit jaar niet mee. Opvallend is dat zowel in de DE2 als in de DE3 geen inschrijvingen zijn, waardoor bij de vrouwen de DE4 de hoogste categorie is.