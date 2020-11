Apeldoornse tennisvereniging wil diep in buidel tasten om ook snelst groeiende sport ter wereld aan te bieden

CORONAUPDATE KAART | Fors minder nieuwe besmettin­gen in Rijs­sen-Hol­ten en meeste andere gemeenten; Voorst en Dronten negatieve uitschie­ters

1 november Het aantal nieuwe coronabesmettingen is afgelopen etmaal in deze regio flink gedaald. Hotspot Rijssen-Holten, gisteren nog goed voor 140 positieve tests per 100.000 inwoners, had er afgelopen 24 uur 81. In Voorst werden juist meer besmettingen gemeld: 48 tegen 20 een dag eerder.