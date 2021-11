Apeldoornse triatleet Gjalt Panjer (19) jaagt op internationale doorbraak

Scooter­rijd­ster komt in botsing met bestelbus in Apeldoorn en moet naar ziekenhuis

Een vrouw op een snorfiets is vanmiddag rond half twee naar het Gelre ziekenhuis gebracht na een aanrijding met een bestelbus. De botsing vond plaats op de kruising tussen de Talingweg en de Arnhemseweg in Apeldoorn. Het is nog onduidelijk hoe de botsing precies is ontstaan.

3 november