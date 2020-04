Apeldoornse verdachten van gijzeling vinden het ‘hooguit een uit de hand gelopen mishandeling’

Er heeft een akkefietje plaatsgevonden op een parkeerplaats aan de Arthur van Schendelstraat in Hengelo, zoveel is wel duidelijk. Maar dat het zou gaan om een beroving en gijzeling, dat moet de rechtbank toch echt anders zien, verklaarden drie inwoners van Apeldoorn, die vastzitten voor de misdaad.

Een uit de hand gelopen mishandeling, dat is het volgens hen hooguit geweest. Een misdrijf dat minder zwaar wordt aangerekend dan de huidige beschuldigingen. En wat daar dan de achtergrond van is geweest bleef in nevelen gehuld, tijdens de pro formazitting voor de rechtbank in Almelo.

‘Met gebroken rugwervel uit een busje gebonjourd’

De suggestie werd geopperd dat het slachtoffer zelf in een schimmig circuit verkeert. Immers: hij had een peperdure Rolex-horloge en dito jas, terwijl hij geen regulier werk zou hebben en er een zogenaamde dealertelefoon is aangetroffen bij hem, waarmee transacties in het drugscircuit worden afgesproken. Mogelijk was het de Apeldoorners te doen om de vereffening van een schuld, die het slachtoffer zou hebben.

De Hengeloër heeft verklaard dat hij is overmeesterd toen hij op 9 januari dit jaar, kort na middernacht, uit zijn auto stapte. Hij is mishandeld, en stelt dat hij in een busje is gesleurd, waar een van de drie verdachten op hem is gaan zitten. De man zou gedwongen zijn de Rolex, jas en honderd euro af te staan. Aan de vermeende gijzeling kwam al snel een eind, mede doordat een politiewagen in de buurt was. Het slachtoffer is met een gebroken ruggenwervel de bestelbus uit gebonjourd, zegt de officier van justitie.

‘Omstandigheden zwaar door coronamaatregelen’

Er zijn verschillende getuigen geweest die vanaf een flat het tafereel op de parkeerplaats hebben gadegeslagen. Zij spreken volgens een van de advocaten echter over een ruzie, niet over een vrijheidsberoving. Om zijn cliënt Vincent B. (33) vrij te laten uit de voorlopige hechtenis wierp diens raadsman verder op dat de omstandigheden in de gevangenis door de coronamaatregelen extra zwaar zijn. Het mocht niet baten: hij en medeverdachten Raul S. (36) en Erson C. (32) uit Apeldoorn blijven in de cel, oordeelde de rechtbank.,