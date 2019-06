Apeldoornse verleider Niels in Temptation Island is zelf nog niet verleid

Het zijn niet de vrouwen geweest die hem tijdens de opnamen van een nieuw seizoen Temptation Island VIPS hebben verleid. De fabelachtige natuur in Thailand maakte de meeste indruk op de Apeldoornse barman Niels Drenth. ‘Daar midden in de bergen kwam de vraag: wat wil ik nu met mijn leven?’

Hij heeft een bedrijf in raamkozijnen, staat ‘s avonds achter de bar van café Confetti aan het Caterplein in Apeldoorn, is fotomodel en vanaf vanavond is de 28-jarige Niels Drenth een zomer lang te zien bij Videoland. De Apeldoorner is één van de verleiders in het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS. Voor de opnames verbleef hij in maart ruim twee weken lang in tropisch Thailand, op Koh Samui Island om precies te zijn. Met één doel: de dames Pommeline, Channah, Yasmin en Shirley als een baksteen laten vallen voor zijn charmes.

En, is het gelukt?

,,Het was een hele uitdaging voor mij want meestal ben ik degene die wordt verleid. Als ik mijn vrienden in de kroeg sta, komen de vrouwen naar mij toe. Nu was het andersom, moest ik aan de bak als verleider. Maar het ging wel goed, volgens mij. De rol van verleider ging me best goed af.’’

Je hebt nu een getraind lijf, dat was nog niet zo lang geleden wel anders. Wat is er gebeurd?

,,Mijn zwager vroeg of ik meeging naar de sportschool. Ik was vooral aan het gamen, lekker aan het relaxen. Ik had ook helemaal geen zin om met hem mee te gaan. Maar ik wilde wel afvallen. Ik was niet heel dik maar ik heb wel aanleg om dik te worden. Ik kan niet vijf keer in de week gaan snacken bij McDonalds. Dus ik ben meegegaan en toen is de knop omgegaan bij mij. Ik heb mijn eetpatroon omgegooid en ben gaan sporten bij Smartfit in Apeldoorn. Van één keer in de week naar drie, vier, vijf keer in de week. Ik ben nu dagelijks in de sportschool. Vooral fitness. Het is vooral de kunst om niet door te slaan, het sluipt erin. Je krijgt zoveel complimentjes.’’

Volledig scherm Niels zoals hij er drie jaar geleden uitzag en hoe hij er nu uitziet. © Instagram

En toen besloot je mee te doen aan Temptation Island VIPS.

,,Ik heb me niet zelf aangemeld voor de serie, ik ben ervoor benaderd. Mijn vrienden vonden het wel iets voor mij, juist vanwege die aandacht van vrouwen. En ik vind het leuk om voor de camera te staan, beelden en ervaringen te delen.’’

Waarom?

,,Het is leuk om te horen wat mensen van mij vinden. Natuurlijk komen er ook negatieve reacties. Maar daar trek ik mij niet zoveel van aan. Haatberichten zeggen meer over degene die ze stuurt dan over mij. Ze zijn gebaseerd op vooroordelen. Op hoe ik eruit zie. Ze denken dat ik een playboy ben maar ze kennen mij helemaal niet. Ik speel een rol. Die van verleider.’’

Volledig scherm De Apeldoornse Niels -ook wel Nino genoemd- is één van de verleiders in het nieuwe seizoen van Temptation Island VIPS. © Eigen foto

Wat of wie heeft tijdens Temptation de meeste indruk gemaakt op jou?

,,De natuur.’’

Tussen al die uitdagende verleidsters, was het moeder natuur die jou heeft verleid?

,,We zaten midden in de bergen, het uitzicht was prachtig. De natuur, het landschap heeft de meeste indruk op mij gemaakt. Er is geen telefoon, geen familie of vrienden. En dan komt toch de vraag: wat wil ik met mijn leven?’’

En?

,,Ik heb nu een bedrijf in kozijnen en sta in mijn vrije tijd achter de bar. Super leuk maar het liefst sta ik voor de camera’s. Ik wil echt verder in het modellenwerk.’’

Ondanks al je ervaring ben je nog steeds single. Hoe komt dat, denk je?

,,Geen enkele vrouw heeft mijn aandacht voor langere tijd weten vast te houden. Ik ben haar gewoon nog niet tegengekomen, een vrouw die het spannend weet te houden.’’

Daarin heeft Temptation geen verandering gebracht, je bent niet in de verleiding geweest?

,,Daar mag ik helaas niets over zeggen. Behalve dan: blijf vooral kijken.’’

Tot slot is het nu Niels of Nino?

,,Ha, dat is nog even een verhaal’’, zegt hij lachend. ,,Officieel is het Niels maar mijn kleine nichtje kon mijn naam niet goed uitspreken en noemde mij Nino. Sindsdien noemt de hele familie mij Nino, vrienden ook. En zelf vind ik Nino ook leuker.’’

Daan uit Paasloo ook een verleider Ook Daan Akkerman (33) uit Paasloo is één van de veertien verleiders van Temptation Island Vips. ,,Dit gaat echt een mooi seizoen worden’’, voorspelt de verleider. Daan is zelfstandig ondernemer en model. ,Ik ben een hele slechte verleider’’, zegt Akkerman lachend. Een tip om een vrouw te verleiden weet hij namelijk niet te geven. ,,Ik ben heel zelfverzekerd en rustig. Het gaat vanzelf, misschien heb ik dat geluk.’’