Apeldoornse verzetsheld Henk Nikkel krijgt gezicht op Nationaal Ereveld

Extra intercity’s tussen Deventer en Amsterdam

17:00 Om de vakantiedrukte in de zomer het hoofd te bieden, laat NS in de zomer twee keer per dag extra intercity’s rijden tussen Deventer en Amsterdam, met ook een stop in Apeldoorn. Het betekent wel dat de internationale trein vanuit Berlijn in de zomer twee keer per dag niet meer stopt in Apeldoorn. Dat gebeurt daarmee een jaar vroeger dan eerder was aangekondigd.