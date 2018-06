Apeldoornse viewer toont hologrammen in Canadees planetarium

Schipper en de andere founding fathers van de Enschedes startup plaatsten zich in januari internationaal in de schijnwerpers door zich onder aanvoering van prins Constantijn in Las Vegas te presenteren op de belangrijkste techbeurs van de wereld. Hun goedkope kartonnen viewer tovert in combinatie met een app op de smartphone hologrammen tevoorschijn, dankzij de ingeschoven spiegel en lens. Daarmee maakt Aryzon de techniek van 'augmented reality' goedkoop toepasbaar.

Planetarium

Tot 180 gasten kunnen er in een amfitheater op een berg de nachtelijke hemel zien. Via telefoon en Aryzon-bril worden een digitale laag van sterrenbeelden en namen van de sterren zichtbaar. Een astronomie-laser completeert de rondleiding door de sterrenhemel.

Kwispelend effect

,,De meeste mensen weten dat de aarde om de zon draait, maar hoe dit precies gebeurt en welke factoren invloed hebben op de jaargetijden is erg lastig'', zegt Schipper. ,,Het kwispelende effect van de aarde, de schuine stand van de as waar de aarde omheen draait en natuurlijk de ovale route die de aarde volgt om de zon. Dit is lastig te begrijpen in een 2D-vlak, zoals een boek of video. Door gebruik te maken van 3D augmented reality via onze headsets, kan dit op een intuïtieve manier uitgelegd worden.”