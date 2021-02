Apeldoornse villawijk stemt als eerste over toekomst na aardgas

Springle­vend RTV Apeldoorn maakt bezwaar bij commissari­aat om zo toch de lokale omroep te blijven

1 februari Valouwe Media Stichting is wat betreft het Commissariaat voor de Media de komende vijf jaar de lokale omroep van de gemeente Apeldoorn. Dat voorgenomen besluit maakt voor de huidige zendgemachtigde, RTV Apeldoorn, de weg vrij om in beroep te gaan. ,,We hebben nog steeds volop vertrouwen in een goede afloop’’, zegt Arjan Speelman, voorzitter van RTV Apeldoorn.