Apeldoornse voetbalclub TKA in rouw gedompeld na verongelukken oud-speler Ömer Dogan

Paastradi­tie: ei maakt vlucht van 30 meter in binnenstad Apeldoorn

19:50 Pasen kent in Apeldoorn twee tradities in de binnenstad: op eerste paasdag is er een samenzang met christelijke liederen op het Raadhuisplein, op tweede paasdag gaat het in de Deventerstraat om eieren gooien - én vangen.