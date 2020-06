Apeldoornse voetbalster Licia Darnoud hoopt na nog één jaar FC Twente op het buitenland

Nog een jaar eredivisie is alleen maar goed voor haar, voelt Darnoud aan, die ooit als pupilletje haar eerste schreden op een voetbalveld maakte bij WSV in Apeldoorn en het in de afgelopen jaren al schopte tot haar debuut in de Champions League. ,,Natuurlijk is er de wens om ooit naar het buitenland te gaan, maar ik neem mijn beslissingen samen met mijn ouders met in ons achterhoofd wat het beste voor mij is als voetbalster en als mens", klinkt het wijs.