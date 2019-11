Apeldoornse volkszanger Frank Van Etten vroeg haar en Melanie Weber zei ‘JA!’

Baasje ‘verwaar­loos­de’ Sint Bern­hard-hond Roefus snapt aanklacht niet

20:13 Volgens de dierenarts was het tussen 9 juni en 2 november vorig jaar slecht gesteld met Roefus, de Sint Bernhard van L. van B. (75) uit Apeldoorn. Het dier had ontstoken ogen, ingegroeide nagels, een vervilte vacht, gewrichtsproblemen en de hond was ook nog eens erg mager. Maar volgens Van B. viel dat allemaal reuze mee. ,,Die hond was bij niemand liever dan bij mij.’’