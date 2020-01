Apeldoornse volleybalster Kirsten Knip in tranen na mislopen Olympische Spelen met Oranje

De Apeldoornse volleybalster kwam in de derde set tegen Duitsland binnen de lijnen. Ze verving Myrthe Schoot, die dit toernooi de voorkeur kreeg van bondscoach Giovanni Caprara. Knip speelde tot de halve finale geen seconde. Dat was wel eens moeilijk, geeft Knip toe. ,,Zeker omdat ik de grote toernooien speelde het afgelopen jaar, maar dat is nu niet belangrijk. Hoe we deze nederlaag gaan verwerken? Ik weet het echt nog niet....", zei Knip, die vier jaar geleden net buiten de selectie voor de Olympische Spelen in Rio viel.

Geen revanche

Ze had zich graag gerevancheerd met een plek in de selectie richting Tokio, maar die droom spatte zaterdagavond uiteen in een uitverkocht Omnisportcentrum in haar woonplaats. ,,We hadden dit gewoon nog niet verwacht. Verliezen in de halve finale, terwijl we zo veel vertrouwen hadden. We hadden in de finale moeten staan tegen Polen of Turkije, maar hebben het tegen Duitsland niet laten zien. Het was niet goed genoeg", treurde ze.