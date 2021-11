Apeldoornse volleybalsters zien publiek halverwege wedstrijd vertrekken, als klokslag zes de nieuwe coronaregels ingaan

Eline strijdt vanuit Apeldoorn tegen kindermis­han­de­ling: ’De eerste keer dat ik een kind sprak over seksueel misbruik, wilde ik wegrennen’

Ze voert gesprekken met kinderen die seksueel zijn misbruikt. Of binnen het ouderlijk huis slachtoffer zijn van kindermishandeling. Ook al heeft ze de nodige ervaring, die verhalen gaan haar - ze is zelf ook moeder - niet in de koude kleren zitten. ,,De eerste keer dat een kind gedetailleerd sprak over seksueel misbruik, wilde ik wegrennen.’’

